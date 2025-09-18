KLR Bus передала військовим понад 30 одиниць транспорту та обладнання на мільйон гривень. ФОТО
Новини компаній
За понад три роки підтримки Збройних Сил України KLR Bus передала на потреби військових 22 пікапи, 10 автобусів і 2 мікроавтобуси. Крім того, було закуплено десятки квадрокоптерів і тепловізорів на суму близько 1 мільйона гривень для бойових бригад на передовій та прикордонних загонів ДПСУ.
Про волонтерство, допомогу Збройним Силам України та подальші плани Цензор.НЕТ розповів засновник KLR Bus – національного оператора пасажирських перевезень - Андрій Хоркавий.
З перших днів вторгнення компанія надала свої автобуси для перевезення військовослужбовців. За цей час було перевезено понад 7 000 захисників. Крім того, KLR Bus здійснює регулярну доставку гуманітарних вантажів з європейських країн, значну частину яких передають контрагенти компанії.
"KLR Bus напряму комунікує з командирами бойових підрозділів, а також працює через волонтерські організації та фонди – такі, як ГО "Повернись живим", БФ Сергія Притули, "Волонтери Поділля". Ми співпрацюємо й із польськими, німецькими та іспанськими фондами, які передавали і продовжують передавати гуманітарну допомогу для України", – зазначив Хоркавий.
За словами Хоркавого, поштовхом до волонтерської діяльності стали численні звернення від друзів і клієнтів у день початку повномасштабного вторгнення. Вони просили допомогти евакуювати рідних. Тоді компанія організувала низку рейсів для вивезення людей із місць, які могли опинитися під окупацією.
"Ми здійснюємо комфортні подорожі з України майже до 20 країн Європи, але в час війни наша місія ширша: допомагати армії, яка захищає право українців на свободу. Для нашої компанії підтримка ЗСУ – це можливість працювати й розвиватися у незалежній і вільній країні", – підкреслив Андрій Хоркавий.
Він також повідомив, що в компанії працюють ветерани, а за мобілізованими співробітниками зберігаються робочі місця й надається допомога їхнім родинам. Найближчим часом у KLR Bus планують ініціювати власну програму з працевлаштування ветеранів.
"KLR Bus – це велика родина, і допомога ЗСУ для кожного з нас є справою честі. Наші водії безкоштовно доставляють гуманітарні вантажі та перевозять військових, співробітники беруть участь у зборі коштів і закупівлі спорядження та обладнання. Для кожного важливо усвідомлювати, що він працює не просто в транспортній компанії, а в бізнесі, який реально допомагає країні", – додав Хоркавий.
Засновник KLR Bus запевнив, що компанія й надалі системно реалізовуватиме проєкти благодійної та гуманітарної підтримки, спрямовані на посилення обороноздатності держави та допомогу тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.
"Люди обирають не просто перевізника, а компанію, яка має цінності та принципи, яка свідомо популяризує Україну й допомагає у боротьбі з ворогом. Кожен працівник і навіть пасажир відчуває свою причетність до важливої справи – побудови нового, кращого майбутнього для нашої нації", – резюмував Андрій Хоркавий.
Думками, вони уже аж на передовій і захищають Україну від московитів, так само несамовито, як збагатилися з неї!!??