KLR Bus передала военным более 30 единиц транспорта и оборудования на миллион гривен. ФОТО

За более чем три года поддержки Вооруженных Сил Украины KLR Bus передала на нужды военных 22 пикапа, 10 автобусов и 2 микроавтобуса. Кроме того, было закуплено десятки квадрокоптеров и тепловизоров на сумму около 1 миллиона гривен для боевых бригад на передовой и пограничных отрядов ГПСУ.

О волонтерстве, помощи Вооруженным Силам Украины и дальнейших планах Цензор.НЕТ рассказал основатель KLR Bus - национального оператора пассажирских перевозок - Андрей Хоркавый.

С первых дней вторжения компания предоставила свои автобусы для перевозки военнослужащих. За это время было перевезено более 7 000 защитников. Кроме того, KLR Bus осуществляет регулярную доставку гуманитарных грузов из европейских стран, значительную часть которых передают контрагенты компании.

"KLR Bus напрямую коммуницирует с командирами боевых подразделений, а также работает через волонтерские организации и фонды - такие, как ОО "Вернись живым", БФ Сергея Притулы, "Волонтеры Подолья". Мы сотрудничаем и с польскими, немецкими и испанскими фондами, которые передавали и продолжают передавать гуманитарную помощь для Украины", - отметил Хоркавый.

По словам Хоркавого, толчком к волонтерской деятельности стали многочисленные обращения от друзей и клиентов в день начала полномасштабного вторжения. Они просили помочь эвакуировать родных. Тогда компания организовала ряд рейсов для вывоза людей из мест, которые могли оказаться под оккупацией.

"Мы осуществляем комфортные путешествия из Украины почти в 20 стран Европы, но во время войны наша миссия шире: помогать армии, которая защищает право украинцев на свободу. Для нашей компании поддержка ВСУ - это возможность работать и развиваться в независимой и свободной стране", - подчеркнул Андрей Хоркавый.

Он также сообщил, что в компании работают ветераны, а за мобилизованными сотрудниками сохраняются рабочие места и оказывается помощь их семьям. В ближайшее время в KLR Bus планируют инициировать собственную программу по трудоустройству ветеранов.

"KLR Bus - это большая семья, и помощь ВСУ для каждого из нас является делом чести. Наши водители бесплатно доставляют гуманитарные грузы и перевозят военных, сотрудники участвуют в сборе средств и закупке снаряжения и оборудования. Для каждого важно осознавать, что он работает не просто в транспортной компании, а в бизнесе, который реально помогает стране", - добавил Хоркавый.

Основатель KLR Bus заверил, что компания и в дальнейшем будет системно реализовывать проекты благотворительной и гуманитарной поддержки, направленные на усиление обороноспособности государства и помощь тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

"Люди выбирают не просто перевозчика, а компанию, которая имеет ценности и принципы, которая сознательно популяризирует Украину и помогает в борьбе с врагом. Каждый работник и даже пассажир чувствует свою причастность к важному делу - построению нового, лучшего будущего для нашей нации", - резюмировал Андрей Хоркавый.

