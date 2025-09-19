Поліцейський Руслан Ковбасюк загинув під час виконання бойового завдання на фронті. ФОТО
Під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув поліцейський з Кіровоградщини Руслан Ковбасюк.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, поліцейський родом із Кіровоградщини. Службі в правоохоронних органах віддав майже 10 років. Розпочинав свій шлях у підрозділі патрульної служби Дніпропетровської області, потім служив у патрульній поліції Дніпропетровщини та Кіровоградської області.
У 2022 році долучився до лав КОРДу Кіровоградщини. Під час повномасштабного вторгнення став на захист держави від ворога. Загинув на Донеччині.
"Поліцейському назавжди 31 рік. У нього залишилися дружина та син.
Руслан любив життя і людей, і навіть у бойових умовах зберіг людяність, почуття гумору та тепло. Його загибель – непоправна втрата для рідних, друзів та побратимів. Але пам’ять про нього житиме в кожному, хто мав честь служити поруч і відчувати його підтримку та силу духу. Світла пам'ять Герою", - додали в Нацполіції.
Вічна Слава!
У нас забирали самих світлих, самих тих хто вірив і готовий був до змагань за Україну, за цивілізованість та Закон
А всяка зе. пережила національне піднесення, забалакала питання люстрації та ін...
Згадайте Добрим Словом всіх достойних! Пам'ять Героям!
Герою Слава !
співчуття рідним...
Сум.
.