Поліцейський Руслан Ковбасюк загинув під час виконання бойового завдання на фронті. ФОТО

Під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув поліцейський з Кіровоградщини Руслан Ковбасюк.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Загинув поліцейський Руслан Ковбасюк

Як зазначається, поліцейський родом із Кіровоградщини. Службі в правоохоронних органах віддав майже 10 років. Розпочинав свій шлях у підрозділі патрульної служби Дніпропетровської області, потім служив у патрульній поліції Дніпропетровщини та Кіровоградської області.

У 2022 році долучився до лав КОРДу Кіровоградщини. Під час повномасштабного вторгнення став на захист держави від ворога. Загинув на Донеччині.

"Поліцейському назавжди 31 рік. У нього залишилися дружина та син.

Руслан любив життя і людей, і навіть у бойових умовах зберіг людяність, почуття гумору та тепло. Його загибель – непоправна втрата для рідних, друзів та побратимів. Але пам’ять про нього житиме в кожному, хто мав честь служити поруч і відчувати його підтримку та силу духу. Світла пам'ять Герою", - додали в Нацполіції.

19.09.2025 14:20 Відповісти
Добрая Пам'ять!
Вічна Слава!
19.09.2025 14:26 Відповісти
Колись 2014р. загинув командир міліцейського батальону "Херсон" Руслан Сторчеус . Прибули на Донбас, початок АТО ( гібридна війна московії проти України) , потрапили у засідку...
У нас забирали самих світлих, самих тих хто вірив і готовий був до змагань за Україну, за цивілізованість та Закон
А всяка зе. пережила національне піднесення, забалакала питання люстрації та ін...
Згадайте Добрим Словом всіх достойних! Пам'ять Героям!
19.09.2025 14:30 Відповісти
💯💔💙💛
19.09.2025 14:34 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...
Сум.

.
19.09.2025 14:46 Відповісти
Чому поліцейські з Донецької області з'їбалися в Дніпро і Полтаву а захищати їхню область їдуть хлопці з інших областей ?
19.09.2025 16:16 Відповісти
 
 