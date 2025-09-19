Поліцейський Руслан Ковбасюк загинув під час виконання бойового завдання на фронті. ФОТО

Під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув поліцейський з Кіровоградщини Руслан Ковбасюк.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, поліцейський родом із Кіровоградщини. Службі в правоохоронних органах віддав майже 10 років. Розпочинав свій шлях у підрозділі патрульної служби Дніпропетровської області, потім служив у патрульній поліції Дніпропетровщини та Кіровоградської області.

У 2022 році долучився до лав КОРДу Кіровоградщини. Під час повномасштабного вторгнення став на захист держави від ворога. Загинув на Донеччині.

"Поліцейському назавжди 31 рік. У нього залишилися дружина та син.

Руслан любив життя і людей, і навіть у бойових умовах зберіг людяність, почуття гумору та тепло. Його загибель – непоправна втрата для рідних, друзів та побратимів. Але пам’ять про нього житиме в кожному, хто мав честь служити поруч і відчувати його підтримку та силу духу. Світла пам'ять Герою", - додали в Нацполіції.

