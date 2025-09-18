УКР
На війні загинув співзасновник "України без тортур" Олександр Гатіятуллін. ФОТО

16 вересня у бою за Україну загинув правозахисник, журналіст і співзасновник ГО "Україна без тортур" Олександр Гатіятуллін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ГО "Україна без тортур".

"З глибоким сумом і болем у серці повідомляємо, про загибель під час виконання бойового завдання нашого колеги та друга — Олександра Гатіятулліна, співзасновника та першого голову правління, нині члена правління ГО "Україна без тортур", тривалий час був представником уповноваженого ВРУ з прав людини в місцях несвободи, правозахисника, журналіста, монітора національного превентивного механізму, військовослужбовця Збройних Сил України.", - йдеться в повідомленні.

До ЗСУ доєднався у березні 2022 року добровольцем. Активіст починав службу солдатом, дослужився до старшого сержанта, був командиром пожежного взводу та бойовим медиком, згодом – артилеристом. Виконував бойові завдання на Донецькому та Сумському напрямках протягом майже трьох років.

"Олександр усе своє життя присвятив захисту прав людини, боротьбі за гідність і свободу. Він стояв біля витоків створення нашої організації, був одним із тих, хто своїм прикладом доводив: зміни можливі, якщо за них боротися щиро й наполегливо", — зазначили колеги.

Його нагородили пам’ятним знаком "43 Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила", нагрудним знаком "Ветеран війни" та медаллю "Хрест доблесті". В Олександра залишилася дружина та дві доньки.

Олександр Гатіятуллін
Олександр Гатіятуллін
Олександр Гатіятуллін

Героям Слава!
18.09.2025 12:33
Памятаймо ціну Свободи України!!
Низький уклін тобі КОЗАЧЕ!
Міндіч, яценюк, дубілєти, ярема, шурма, гройсман, та сотні з Урядового кварталу, десь усі поховалися, до чергових виборів!
18.09.2025 12:36
R.I.P. 😪 Вічна пам'ять! Спочивай з миром!
18.09.2025 12:37
Вічна Пам'ять і Слава Воїнові-Українцю!
18.09.2025 12:44
такий гарний Воїн !!! Герою Воїну Слава !!! 🙏😢 🇺🇦
18.09.2025 13:03
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
