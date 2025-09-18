На війні загинув співзасновник "України без тортур" Олександр Гатіятуллін. ФОТО

16 вересня у бою за Україну загинув правозахисник, журналіст і співзасновник ГО "Україна без тортур" Олександр Гатіятуллін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ГО "Україна без тортур".

"З глибоким сумом і болем у серці повідомляємо, про загибель під час виконання бойового завдання нашого колеги та друга — Олександра Гатіятулліна, співзасновника та першого голову правління, нині члена правління ГО "Україна без тортур", тривалий час був представником уповноваженого ВРУ з прав людини в місцях несвободи, правозахисника, журналіста, монітора національного превентивного механізму, військовослужбовця Збройних Сил України.", - йдеться в повідомленні.

До ЗСУ доєднався у березні 2022 року добровольцем. Активіст починав службу солдатом, дослужився до старшого сержанта, був командиром пожежного взводу та бойовим медиком, згодом – артилеристом. Виконував бойові завдання на Донецькому та Сумському напрямках протягом майже трьох років.

"Олександр усе своє життя присвятив захисту прав людини, боротьбі за гідність і свободу. Він стояв біля витоків створення нашої організації, був одним із тих, хто своїм прикладом доводив: зміни можливі, якщо за них боротися щиро й наполегливо", — зазначили колеги.

Його нагородили пам’ятним знаком "43 Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила", нагрудним знаком "Ветеран війни" та медаллю "Хрест доблесті". В Олександра залишилася дружина та дві доньки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейський Сергій Гнітій загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині, захищаючи Україну. ФОТО





