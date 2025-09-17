Поліцейський Сергій Гнітій загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині, захищаючи Україну. ФОТО
На фронті загинув столичний поліцейський Сергій Гнітій, який мужньо боронив Україну від російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.
Як зазначається, Сергій служив в полку поліції особливого призначення (стрілецький) Головного управління Національної поліції у Києві та був поліцейським-водієм. 16 вересня він виконував бойове завдання на Донеччині та саме їхав на позицію до побратимів, коли в його бронемашину влучив ворожий FPV-дрон.
"Правоохоронець був родом із Чернігівщини. З 1999 по 2006 роки служив у рядах Збройних сил України та потім перейшов на службу в правоохоронні органи. Сергій був за освітою вчителем історії, тож як ніхто знав ціну, яку сплатила країна за свою незалежність, та складний шлях її боротьби", - додали в поліції.
Понад 17 років він віддав службі в поліції охорони та в 2024 році без вагань приєднався до полку поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП у м. Києві, де служив поліцейським-водієм, виконуючи завдання на передовій лінії в Донецькій області.
"Життя старшого сержанта поліції Сергія Гнітія трагічно обірвалося 16 вересня 2025 року поблизу Костянтинівки. У бронемашину, за кермом якої їхав поліцейський, влучив ворожий FPV-дрон. Тепер йому назавжди 44…
Без батька залишилася 16-річна донька, без чоловіка – кохана дружина, батьки – без сина. Для них він був цілим світом, опорою та гордістю. Для побратимів – надійним товаришем, прикладом честі й вірності. Для України – вірним сином Батьківщини, який до останнього подиху захищав її суверенітет", - резюмували у поліції.
