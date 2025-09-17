Защищая Украину, полицейский Сергей Гнитий погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФОТО

На фронте погиб столичный полицейский Сергей Гнитий, который мужественно защищал Украину от российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, Сергей служил в полку полиции особого назначения (стрелковый) Главного управления Национальной полиции в Киеве и был полицейским-водителем. 16 сентября он выполнял боевое задание в Донецкой области и как раз ехал на позицию к побратимам, когда в его бронемашину попал вражеский FPV-дрон.

"Правоохранитель был родом из Черниговской области. С 1999 по 2006 годы служил в рядах Вооруженных сил Украины и затем перешел на службу в правоохранительные органы. Сергей был по образованию учителем истории, поэтому как никто знал цену, которую заплатила страна за свою независимость, и сложный путь ее борьбы", - добавили в полиции.

Более 17 лет он отдал службе в полиции охраны и в 2024 году без колебаний присоединился к полку полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в г. Киеве, где служил полицейским-водителем, выполняя задачи на передовой линии в Донецкой области.

"Жизнь старшего сержанта полиции Сергея Гнития трагически оборвалась 16 сентября 2025 года вблизи Константиновки. В бронемашину, за рулем которой ехал полицейский, попал вражеский FPV-дрон. Теперь ему навсегда 44...

Без отца осталась 16-летняя дочь, без мужа - любимая жена, родители - без сына. Для них он был целым миром, опорой и гордостью. Для побратимов - надежным товарищем, примером чести и верности. Для Украины - верным сыном Родины, который до последнего вздоха защищал ее суверенитет", - резюмировали в полиции.

