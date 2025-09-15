В боях за Украину погиб артист балета Дмитрий Пасичник

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб артист балета Львовской национальной оперы Дмитрий Пасичник.

Об этом сообщили на странице оперы в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Дмитрий присоединился к коллективу Львовской национальной оперы в октябре 2024 года, а в июне 2025 года - в ряды Вооруженных сил Украины.

Когда именно и на каком направлении оборвалась жизнь артиста и военного по состоянию на сейчас неизвестно.

"Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы выражают искренние соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия. Светлая память Герою. Детали относительно захоронения Дмитрия Пасичника будут известны позже", - добавили в опере.

Также о гибели Дмитрия сообщили во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, выпускником которого был артист балета.

"Дмитрий Пасичник поступил на факультет культуры и искусств ОС Бакалавр в 2018 году на образовательную программу Хореография, после успешного завершения бакалавриата поступил в магистратуру на ту же специальность в 2022 году. Работал во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой", - говорится в сообщении.

