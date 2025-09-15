РУС
В боях за Украину погиб артист балета Дмитрий Пасичник

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб артист балета Львовской национальной оперы Дмитрий Пасичник.

Об этом сообщили на странице оперы в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Дмитрий присоединился к коллективу Львовской национальной оперы в октябре 2024 года, а в июне 2025 года - в ряды Вооруженных сил Украины.

Когда именно и на каком направлении оборвалась жизнь артиста и военного по состоянию на сейчас неизвестно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С пилотом Александром Боровиком, который погиб на Запорожском направлении, попрощались в Борисполе. ФОТОрепортаж

"Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы выражают искренние соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия. Светлая память Герою. Детали относительно захоронения Дмитрия Пасичника будут известны позже", - добавили в опере.

Также о гибели Дмитрия сообщили во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, выпускником которого был артист балета.

"Дмитрий Пасичник поступил на факультет культуры и искусств ОС Бакалавр в 2018 году на образовательную программу Хореография, после успешного завершения бакалавриата поступил в магистратуру на ту же специальность в 2022 году. Работал во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой", - говорится в сообщении.

Также читайте: Защищая Украину, погиб артист Черниговского академического народного хора Владимир Опанасенко

балет (36) потери (4553) война в Украине (6104)
Герою Воїну Слава !!! 🙏😢🇺🇦
15.09.2025 16:32 Ответить
Вічна пам'ять захиснику України .
15.09.2025 16:56 Ответить
Гине цвіт України...
15.09.2025 16:57 Ответить
15.09.2025 16:32 Ответить
15.09.2025 16:56 Ответить
Тріщить відмазка ухилесів,що вони не начені воювати..Сцятися - це вони гаразді...
15.09.2025 17:12 Ответить
Та ладно,моїй дружині мати рідна зарядила що я 'навчений" бо строкову служив.Це певно так намагалася заспокоїти щоб не сильно за мене пепеживала і натякала що дружини братик,неповнолітній 35 літній бугай алкаш "не навчений" має вдома бути,на відміну від мене,48 літнього підтоптаного.
15.09.2025 17:40 Ответить
15.09.2025 16:57 Ответить
15.09.2025 17:02 Ответить
 
 