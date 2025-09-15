УКР
У боях за Україну загинув артист балету Дмитро Пасічник

На фронті загинув артист балету Дмитро Пасічник

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув артист балету Львівської національної опери Дмитро Пасічник.

Про це повідомили на сторінці опери у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Дмитро долучився до колективу Львівської національної опери у жовтні 2024 року, а у червні 2025 року –– до лав Збройних сил України.

Коли саме та на якому напрямку обірвалося життя артиста та військового станом на зараз невідомо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із пілотом Олександром Боровиком, який загинув на Запорізькому напрямку, попрощалися у Борисполі. ФОТОрепортаж

"Дирекція та колектив Львівської національної опери висловлюють щирі співчуття родині, близьким та друзям Дмитра. Світла пам’ять Герою. Деталі щодо поховання Дмитра Пасічника будуть відомі згодом", - додали в опері.

Також про загибель Дмитра повідомили у Львівському національному університеті імені Івана Франка, випускником якого був артист балету.

"Дмитро Пасічник вступив на факультет культури й мистецтв ОС Бакалавр у 2018 році на освітню програму Хореографія, після успішного завершення бакалаврату вступив на магістратуру на ту ж спеціальність у 2022 році. Працював у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької", - йдеться у дописі.

Також читайте: Захищаючи Україну, загинув артист Чернігівського академічного народного хору Володимир Опанасенко

балет втрати війна в Україні
Герою Воїну Слава !!! 🙏😢🇺🇦
Вічна пам'ять захиснику України .
Гине цвіт України...
Яке ж паскудне ганьбище!🤮🤬
Тріщить відмазка ухилесів,що вони не начені воювати..Сцятися - це вони гаразді...
Та ладно,моїй дружині мати рідна зарядила що я 'навчений" бо строкову служив.Це певно так намагалася заспокоїти щоб не сильно за мене пепеживала і натякала що дружини братик,неповнолітній 35 літній бугай алкаш "не навчений" має вдома бути,на відміну від мене,48 літнього підтоптаного.
Надо було в клоуни ідти. Клоуни - золотий фонд нації. Їх на фронт не беруть.
