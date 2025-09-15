У боях за Україну загинув артист балету Дмитро Пасічник

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув артист балету Львівської національної опери Дмитро Пасічник.

Про це повідомили на сторінці опери у Facebook.

Як зазначається, Дмитро долучився до колективу Львівської національної опери у жовтні 2024 року, а у червні 2025 року –– до лав Збройних сил України.

Коли саме та на якому напрямку обірвалося життя артиста та військового станом на зараз невідомо.

"Дирекція та колектив Львівської національної опери висловлюють щирі співчуття родині, близьким та друзям Дмитра. Світла пам’ять Герою. Деталі щодо поховання Дмитра Пасічника будуть відомі згодом", - додали в опері.

Також про загибель Дмитра повідомили у Львівському національному університеті імені Івана Франка, випускником якого був артист балету.

"Дмитро Пасічник вступив на факультет культури й мистецтв ОС Бакалавр у 2018 році на освітню програму Хореографія, після успішного завершення бакалаврату вступив на магістратуру на ту ж спеціальність у 2022 році. Працював у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької", - йдеться у дописі.

