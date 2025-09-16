На фронте погиб боец батальона специальных операций "Эней" Константин Биньковский. ФОТО

Во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб боец батальона специальных операций "Эней", капитан полиции Константин Биньковский.

О потере бойца сообщила Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что жизнь капитана полиции оборвалась вблизи населенного пункта Александро-Калиново на Донетчине.

Свой путь в правоохранительных органах Константин Биньковский начал в 2008 году в должности оперуполномоченного сектора уголовного розыска Приднепровского райотдела в Черкассах. В 2023 году присоединился к штурмовому полку "Сафари" бригады Национальной полиции "Лють", а с 2024 года служил в батальоне специальных операций "Эней".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В боях за Украину погиб артист балета Дмитрий Пасечник

"Он был настоящим воином, за которым без колебаний шли побратимы, всегда встречал трудности с позитивом и находил выход из сложных ситуаций. Своим примером и отношением к службе вдохновлял бойцов и передавал им боевой опыт. Даже во время обстрелов находил силы поддержать побратимов и поднять им боевой дух", - отметили в Нацполиции.

Полицейский участвовал в боях за Курдюмовку, Клещиевку, Волчанск, Торецк, Яблоновку и Александро-Калиново. Также осуществлял эвакуацию раненых и погибших.

За преданность службе Константин был награжден медалями: "10 лет добросовестной службы", поощрительным знаком отличия - медалью "За особую службу III степени", медалью "За взаимодействие", ведомственным поощрительным знаком отличия - нагрудным знаком "За отвагу в службе", медалью "15 лет добросовестной службы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С пилотом Александром Боровиком, который погиб на Запорожском направлении, попрощались в Борисполе. ФОТОрепортаж