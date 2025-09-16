РУС
На фронте погиб боец батальона специальных операций "Эней" Константин Биньковский. ФОТО

Во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб боец батальона специальных операций "Эней", капитан полиции Константин Биньковский.

О потере бойца сообщила Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что жизнь капитана полиции оборвалась вблизи населенного пункта Александро-Калиново на Донетчине.

Свой путь в правоохранительных органах Константин Биньковский начал в 2008 году в должности оперуполномоченного сектора уголовного розыска Приднепровского райотдела в Черкассах. В 2023 году присоединился к штурмовому полку "Сафари" бригады Национальной полиции "Лють", а с 2024 года служил в батальоне специальных операций "Эней".

На фронте погиб боец батальона специальных операций "Еней" Костянтин Біньковський

"Он был настоящим воином, за которым без колебаний шли побратимы, всегда встречал трудности с позитивом и находил выход из сложных ситуаций. Своим примером и отношением к службе вдохновлял бойцов и передавал им боевой опыт. Даже во время обстрелов находил силы поддержать побратимов и поднять им боевой дух", - отметили в Нацполиции.

Полицейский участвовал в боях за Курдюмовку, Клещиевку, Волчанск, Торецк, Яблоновку и Александро-Калиново. Также осуществлял эвакуацию раненых и погибших.

За преданность службе Константин был награжден медалями: "10 лет добросовестной службы", поощрительным знаком отличия - медалью "За особую службу III степени", медалью "За взаимодействие", ведомственным поощрительным знаком отличия - нагрудным знаком "За отвагу в службе", медалью "15 лет добросовестной службы".

На фронте погиб боец батальона специальных операций "Еней" Костянтин Біньковський

Нацполиция (16756) потери (4555) война в Украине (6139)
Честь та вічна слава Герою!
16.09.2025 22:55 Ответить
😢
16.09.2025 22:56 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
16.09.2025 22:56 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава!💔💙💛
16.09.2025 23:08 Ответить
Кліщіівка то була жесть. Якoо чоловік пройшов через те, то повага, без усяких сумнівів. Вічна пам`ять герою.
16.09.2025 23:11 Ответить
Низький уклін, тобі Козаче!!
Життя поклав, за Волю України!! Памятаймо ціну Вільної України, від зкацапленої шушери з Урядового кварталу!!
А наволоч приблудна95, з Урядового кварталу, з 2019 року, нагадивши та набравши в Украні, «патіхаму в лєс», тікає з допомогою зеленського з посад за кордон!!
16.09.2025 23:44 Ответить
А ухілянти кажуть що "Поліцейські не воюють".....
R. I. P.
16.09.2025 23:56 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
17.09.2025 00:21 Ответить
 
 