На фронті загинув боєць батальйону спеціальних операцій "Еней" Костянтин Біньковський. ФОТО

Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув боєць батальйону спеціальних операцій "Еней", капітан поліції Костянтин Біньковський.

Про втрату бійця повідомила Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що життя капітана поліції обірвалося поблизу населеного пункту Олександро-Калинове на Донеччині.

Свій шлях у правоохоронних органах Костянтин Біньковський розпочав у 2008 році на посаді оперуповноваженого сектору карного розшуку Придніпровського райвідділу в Черкасах. У 2023 році доєднався до штурмового полку "Сафарі" бригади Національної поліції "Лють", а з 2024 року служив у батальйоні спеціальних операцій "Еней".

"Він був справжнім воїном, за яким без вагань йшли побратими.Завжди зустрічав труднощі з позитивом і знаходив вихід зі складних ситуацій. Своїм прикладом і ставленням до служби надихав бійців та передавав їм бойовий досвід. Навіть під час обстрілів знаходив сили підтримати побратимів і підняти їм бойовий дух", - зазначили в Нацполіції.

Поліцейський брав участь у боях за Курдюмівку, Кліщіївку, Вовчанськ, Торецьк, Яблунівку та Олександро-Калинове. Також здійснював евакуацію поранених і загиблих.

За відданість службі Костянтин був нагороджений медалями: "10 років сумлінної служби", заохочувальною відзнакою-медаллю "За особливу службу III ступеня", медаллю "За взаємодію", відомчою заохочувальною відзнакою — нагрудним знаком "За відвагу в службі", медаллю "15 років сумлінної служби".

