На войне погиб соучредитель "Украины без пыток" Александр Гатиятуллин. ФОТО
16 сентября в бою за Украину погиб правозащитник, журналист и соучредитель ОО "Украина без пыток" Александр Гатиятуллин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ОО "Украина без пыток".
"С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем о гибели во время выполнения боевого задания нашего коллеги и друга - Александра Гатиятуллина, соучредителя и первого председателя правления, ныне члена правления ОО "Украина без пыток", долгое время был представителем уполномоченного ВРУ по правам человека в местах несвободы, правозащитника, журналиста, монитора национального превентивного механизма, военнослужащего Вооруженных Сил Украины.", - говорится в сообщении.
В ВСУ присоединился в марте 2022 года добровольцем. Активист начинал службу солдатом, дослужился до старшего сержанта, был командиром пожарного взвода и боевым медиком, впоследствии - артиллеристом. Выполнял боевые задачи на Донецком и Сумском направлениях в течение почти трех лет.
"Александр всю свою жизнь посвятил защите прав человека, борьбе за достоинство и свободу. Он стоял у истоков создания нашей организации, был одним из тех, кто своим примером доказывал: изменения возможны, если за них бороться искренне и настойчиво", - отметили коллеги.
Его наградили памятным знаком "43 Отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила", нагрудным знаком "Ветеран войны" и медалью "Крест доблести". У Александра осталась жена и две дочери.
Низький уклін тобі КОЗАЧЕ!
Міндіч, яценюк, дубілєти, ярема, шурма, гройсман, та сотні з Урядового кварталу, десь усі поховалися, до чергових виборів!