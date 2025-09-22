Оформити догляд за хворим родичем та уникнути мобілізації: цю схему викрили слідчі поліції Києва. ФОТОрепортаж

Оформити догляд за хворим родичем та уникнути мобілізації – саме таку схему викрили слідчі поліції Києва та оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Як зʼясувалося, підзаробити на військовозобов'язаних вирішила 43-річна жителька столиці, а щоби втілити план у реальність, залучила двох спільників – посадовців київських медзакладів.

"Зловмисниця за гроші пропонувала послугу з оформлення догляду за псевдохворими родичами "під ключ". Від "клієнтів" отримувала лише копії документів та особисті дані, які передавала своїм спільникам – лікарям", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці лікарі виготовляли усі довідки та висновки без проведення обов'язкових оглядів і досліджень. Внесені у висновок неправдиві відомості про наявність захворювань підтверджували необхідність постійного догляду за нібито хворим родичем. Далі, за словами правоохоронців, готовий пакет медичних документів організаторка передавала "клієнту" в обмін на "винагороду" – $3,5 тисяч. Таким чином "замовник" міг уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон як супроводжуюча особа.

Поліцейські задокументували протиправні дії зловмисників, їх затримали та вже повідомили про підозру.





