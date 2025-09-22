Оформити догляд за хворим родичем та уникнути мобілізації: цю схему викрили слідчі поліції Києва. ФОТОрепортаж
Оформити догляд за хворим родичем та уникнути мобілізації – саме таку схему викрили слідчі поліції Києва та оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.
Як зʼясувалося, підзаробити на військовозобов'язаних вирішила 43-річна жителька столиці, а щоби втілити план у реальність, залучила двох спільників – посадовців київських медзакладів.
"Зловмисниця за гроші пропонувала послугу з оформлення догляду за псевдохворими родичами "під ключ". Від "клієнтів" отримувала лише копії документів та особисті дані, які передавала своїм спільникам – лікарям", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці лікарі виготовляли усі довідки та висновки без проведення обов'язкових оглядів і досліджень. Внесені у висновок неправдиві відомості про наявність захворювань підтверджували необхідність постійного догляду за нібито хворим родичем. Далі, за словами правоохоронців, готовий пакет медичних документів організаторка передавала "клієнту" в обмін на "винагороду" – $3,5 тисяч. Таким чином "замовник" міг уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон як супроводжуюча особа.
Поліцейські задокументували протиправні дії зловмисників, їх затримали та вже повідомили про підозру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль