Оформить уход за больным родственником и избежать мобилизации: эту схему разоблачили следователи полиции Киева. ФОТОрепортаж

Оформить уход за больным родственником и избежать мобилизации - именно такую схему разоблачили следователи полиции Киева и оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Как выяснилось, подзаработать на военнообязанных решила 43-летняя жительница столицы, а чтобы воплотить план в реальность, привлекла двух сообщников - чиновников киевских медучреждений.

"Злоумышленница за деньги предлагала услугу по оформлению ухода за псевдобольными родственниками "под ключ". От "клиентов" получала только копии документов и личные данные, которые передавала своим сообщникам - врачам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти врачи изготавливали все справки и заключения без проведения обязательных осмотров и исследований. Внесенные в заключение ложные сведения о наличии заболеваний подтверждали необходимость постоянного ухода за якобы больным родственником. Далее, по словам правоохранителей, готовый пакет медицинских документов организатор передавала "клиенту" в обмен на "вознаграждение" - $3,5 тысяч. Таким образом "заказчик" мог избежать мобилизации и беспрепятственно выехать за границу в качестве сопровождающего лица.

Полицейские задокументировали противоправные действия злоумышленников, их задержали и уже сообщили о подозрении.





Также читайте: На Волыни священник за 10 тысяч долларов взятки рукоположил уклониста в диаконы