УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Фото
570 0

Удар РФ по критичній інфраструктурі Чернігівського району: у громадах є знеструмлення. ФОТО

Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цієї ночі ворожі безпілотники у селі Новгород-Сіверської громади пошкодили будівлі непрацюючого підприємства, будинку культури, декількох магазинів, ФАПу, старостату, а також - звичайний житловий будинок.

Також зазначається, що у Чернігові та Чернігівському районі ворог полював на обʼєкти інфраструктури.

"На жаль, є пошкодження, з чим і повʼязані відключення електроенергії у деяких громадах району", - уточнив очільник області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок російської дронової атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру в Чернігові

Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу

Загалом під атакою агресора перебували 25 населених пунктів у трьох районах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вдарили безпілотниками по Чернігову та атакували об’єкт критичної інфраструктури.

Автор: 

Чернігів (819) Чернігівська область (1052) Новгород-Сіверський район (41) Чернігівський район (69)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 