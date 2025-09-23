Удар РФ по критичній інфраструктурі Чернігівського району: у громадах є знеструмлення. ФОТО
Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі на Чернігівщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, цієї ночі ворожі безпілотники у селі Новгород-Сіверської громади пошкодили будівлі непрацюючого підприємства, будинку культури, декількох магазинів, ФАПу, старостату, а також - звичайний житловий будинок.
Також зазначається, що у Чернігові та Чернігівському районі ворог полював на обʼєкти інфраструктури.
"На жаль, є пошкодження, з чим і повʼязані відключення електроенергії у деяких громадах району", - уточнив очільник області.
Загалом під атакою агресора перебували 25 населених пунктів у трьох районах.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вдарили безпілотниками по Чернігову та атакували об’єкт критичної інфраструктури.
