УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7559 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Чернігівщини
819 4

Унаслідок російської дронової атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру в Чернігові

Росія обстріляла Чернігів
Фото: В’ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)

Сьогодні, 20 вересня, вдень російські війська атакували дронами Чернігів, унаслідок чого пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у місті зафіксовано падіння двох ворожих БпЛА.

Унаслідок падіння безпілотників пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував дронами Ніжинщину, загинула жінка. У Чернігівському районі 6 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Пізніше він поінформував про чергове влучання по транспортній інфраструктурі.

Повідомляється, що постраждалих немає.

Також дивіться: Росіяни атакували безпілотником підприємство на Чернігівщині: зайнялася пожежа. ФОТО

Автор: 

обстріл (30965) Чернігів (818) Чернігівська область (1048) Чернігівський район (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здохніть каzапи. УСІ!
показати весь коментар
20.09.2025 18:19 Відповісти
+
показати весь коментар
20.09.2025 18:26 Відповісти
Нічого кацапам не станеться, поки не буде організована і забезпечена ППО і ПРО України. Замість того, щоб нескінченно *******, знімати відосіки і монологи про себе любимих, гастролювати по світах керівництво країни має займатися ОБОРОНОЮ
показати весь коментар
20.09.2025 18:32 Відповісти
Як це зробити - допоможіть порадою, не соромтеся...
показати весь коментар
20.09.2025 19:05 Відповісти
 
 