Унаслідок російської дронової атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру в Чернігові
Сьогодні, 20 вересня, вдень російські війська атакували дронами Чернігів, унаслідок чого пошкоджено транспортну інфраструктуру.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у місті зафіксовано падіння двох ворожих БпЛА.
Унаслідок падіння безпілотників пошкоджено транспортну інфраструктуру.
Пізніше він поінформував про чергове влучання по транспортній інфраструктурі.
Повідомляється, що постраждалих немає.
