Унаслідок російської дронової атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру в Чернігові

Сьогодні, 20 вересня, вдень російські війська атакували дронами Чернігів, унаслідок чого пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у місті зафіксовано падіння двох ворожих БпЛА.

Унаслідок падіння безпілотників пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував дронами Ніжинщину, загинула жінка. У Чернігівському районі 6 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Пізніше він поінформував про чергове влучання по транспортній інфраструктурі.

Повідомляється, що постраждалих немає.

Також дивіться: Росіяни атакували безпілотником підприємство на Чернігівщині: зайнялася пожежа. ФОТО