Вследствие российской дронной атаки повреждена транспортная инфраструктура в Чернигове

Россия обстреляла Чернигов
Фото: В’ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)

Сегодня, 20 сентября, днем российские войска атаковали дронами Чернигов, вследствие чего повреждена транспортная инфраструктура.

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в городе зафиксировано падение двух вражеских БпЛА.

Вследствие падения беспилотников повреждена транспортная инфраструктура.

Позже он проинформировал об очередном попадании по транспортной инфраструктуре.

Сообщается, что пострадавших нет.

