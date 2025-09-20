Вследствие российской дронной атаки повреждена транспортная инфраструктура в Чернигове
Сегодня, 20 сентября, днем российские войска атаковали дронами Чернигов, вследствие чего повреждена транспортная инфраструктура.
Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в городе зафиксировано падение двух вражеских БпЛА.
Вследствие падения беспилотников повреждена транспортная инфраструктура.
Позже он проинформировал об очередном попадании по транспортной инфраструктуре.
Сообщается, что пострадавших нет.
