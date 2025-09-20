РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8399 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Черниговщины
451 0

Враг атаковал дронами Нежинщину, погибла женщина. В Черниговском районе - 6 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

20 сентября 2025 года враг снова атаковал Нежинщину Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в Борзнянской громаде в результате российского удара дрона загорелось частное домохозяйство.

"К сожалению, погибла 62-летняя местная жительница. Спасатели ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россия атаковала Нежин: погиб спасатель ГСЧС, еще двое ранены. ФОТОрепортаж

Обстрел Нежина

Как сообщили в Нацполиции, в ночь на 20 сентября россияне атаковали беспилотниками Черниговщину. Вблизи одного из сел в Черниговском районе в результате вражеской атаки пострадали 6 человек: водитель гражданского автомобиля и двое его пассажиров, которые в это время двигались по трассе, а также водитель экстренной медицинской помощи и два медика, выехавшие на помощь раненым. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу

Автор: 

Нежин (81) обстрел (29613) ГСЧС (5143) Черниговская область (1269) Нежинский район (18)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 