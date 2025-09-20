УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7819 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Чернігівщини
522 0

Ворог атакував дронами Ніжинщину, загинула жінка. У Чернігівському районі 6 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

20 вересня 2025 року ворог знову атакував Ніжинщину Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у Борзнянській громаді внаслідок російського удару дрона загорілося приватне домогосподарство.

"На жаль, загинула 62-річна місцева жителька. Рятувальники ліквідували пожежу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росія атакувала Ніжин: загинув рятувальник ДСНС, ще двоє поранені. ФОТОрепортаж

Обстріл Ніжина

Як повідомили у Нацполіції, у ніч на 20 вересня росіяни атакували безпілотниками Чернігівщину. Поблизу одного з сіл у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки постраждали 6 людей: водій цивільного автомобіля та двоє його пасажирів, які в цей час рухалися трасою, а також водій екстреної медичної допомоги та два медики, які виїхали на допомогу пораненим. Постраждалих госпіталізовано, їм надається медична допомога. 

Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу

Автор: 

Ніжин (72) обстріл (30952) ДСНС (5286) Чернігівська область (1046) Ніжинський район (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 