Ворог атакував дронами Ніжинщину, загинула жінка. У Чернігівському районі 6 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж
20 вересня 2025 року ворог знову атакував Ніжинщину Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, у Борзнянській громаді внаслідок російського удару дрона загорілося приватне домогосподарство.
"На жаль, загинула 62-річна місцева жителька. Рятувальники ліквідували пожежу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у Нацполіції, у ніч на 20 вересня росіяни атакували безпілотниками Чернігівщину. Поблизу одного з сіл у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки постраждали 6 людей: водій цивільного автомобіля та двоє його пасажирів, які в цей час рухалися трасою, а також водій екстреної медичної допомоги та два медики, які виїхали на допомогу пораненим. Постраждалих госпіталізовано, їм надається медична допомога.
