Россияне атаковали беспилотником предприятие на Черниговщине: возник пожар. ФОТО

Российские войска атаковали беспилотником территорию одного из предприятий в Корюковском районе Черниговской области. В результате удара возник пожар.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, из-за минометного обстрела в селе Новгород-Сиверского района загорелся жилой дом. Также под ударами оказались приграничные населенные пункты Черниговского района.

