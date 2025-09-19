Сутки на Донетчине: 5 человек погибли, 1 ранен в результате вражеских обстрелов. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска обстреляли 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Гришино Покровской громады поврежден частный дом, еще один - в Криворожье.

Краматорский район

В Лимане поврежден дом, в Озерном - дом и 6 хозяйственных построек. В Славянске повреждены 3 частных дома. В Дружковке повреждены 3 многоэтажки, 9 частных домов и админздание; в Александровке поврежден газопровод. В Константиновке 5 человек погибли и 1 ранен, повреждены 16 многоэтажек, частный дом и 2 админздания.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 3 дома. Всего за сутки россияне 43 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 353 человека, в том числе - 76 детей.



















