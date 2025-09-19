Доба на Донеччині: 5 людей загинули, 1 поранена внаслідок ворожих обстрілів. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська обстріляли 3 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Гришиному Покровської громади пошкоджено приватний будинок, ще один — у Криворіжжі.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок, в Озерному — будинок і 6 господарчих споруд. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки. У Дружківці пошкоджено 3 багатоповерхівки, 9 приватних будинків і адмінбудівлю; в Олександрівці пошкоджено газогін. У Костянтинівці 5 людей загинули і 1 поранена, пошкоджено 16 багатоповерхівок, приватний будинок і 2 адмінбудівлі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки. Всього за добу росіяни 43 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 353 людини, у тому числі 76 дітей.



















