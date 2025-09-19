УКР
Росіяни атакували безпілотником підприємство на Чернігівщині: зайнялася пожежа. ФОТО

Російські війська атакували безпілотником територію одного з підприємств у Корюківському районі Чернігівської області. Внаслідок удару виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, через мінометний обстріл у селі Новгород-Сіверського району загорівся житловий будинок. Також під ударами опинилися прикордонні населені пункти Чернігівського району.

чернігівщина
Фото: Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

чернігівщина
Фото: Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

