Росіяни атакували безпілотником підприємство на Чернігівщині: зайнялася пожежа. ФОТО

Російські війська атакували безпілотником територію одного з підприємств у Корюківському районі Чернігівської області. Внаслідок удару виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, через мінометний обстріл у селі Новгород-Сіверського району загорівся житловий будинок. Також під ударами опинилися прикордонні населені пункти Чернігівського району.

