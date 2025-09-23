Окупанти вдарили безпілотниками по Чернігову: атакували об’єкт критичної інфраструктури

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чернігів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитрао Брижинський.

У межах міста було зафіксовано вибух БпЛА, потім ще один. Як стало відомо, росіяни атакували безпілотниками один з обʼєктів критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок російської дронової атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру в Чернігові