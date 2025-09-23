Окупанти вдарили безпілотниками по Чернігову: атакували об’єкт критичної інфраструктури
У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чернігів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитрао Брижинський.
У межах міста було зафіксовано вибух БпЛА, потім ще один. Як стало відомо, росіяни атакували безпілотниками один з обʼєктів критичної інфраструктури.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
