Оккупанты ударили беспилотниками по Чернигову: атаковали объект критической инфраструктуры
В ночь на 23 сентября российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Чернигов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.
В черте города был зафиксирован взрыв БпЛА, затем еще один. Как стало известно, россияне атаковали беспилотниками один из объектов критической инфраструктуры.
По предварительной информации, пострадавших нет.
