Оккупанты ударили беспилотниками по Чернигову: атаковали объект критической инфраструктуры

В ночь на 23 сентября российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Чернигов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.

В черте города был зафиксирован взрыв БпЛА, затем еще один. Как стало известно, россияне атаковали беспилотниками один из объектов критической инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадавших нет.

