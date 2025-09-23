РУС
Новости Атака беспилотников на Чернигов
Оккупанты ударили беспилотниками по Чернигову: атаковали объект критической инфраструктуры

Росіяни збільшують кількість БпЛА, що атакують

В ночь на 23 сентября российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Чернигов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.

В черте города был зафиксирован взрыв БпЛА, затем еще один. Как стало известно, россияне атаковали беспилотниками один из объектов критической инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадавших нет.

