Доба на Донеччині: під ворожими ударами Білозерське, Дружківка та Костянтинівка, 3 людини загинули, багато поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 22 вересня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

За даними ОВА, у Білозерському загинули 2 людини.

Краматорський район

Як інформує Філашкін, у Лимані пошкоджено будинок і 3 господарчі споруди. У Райгородку Миколаївської громади поранено 2 людини, пошкоджено крамницю і 2 автівки. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено господарчу споруду. В Андріївці пошкоджено 3 будинки, крамницю і 2 автівки. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 7 автівок, газогін і лінію електропередач; в Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 22 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, 2 адмінбудівлі та кав'ярню.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
















