Ексначальника СІЗО призначили відповідальним за відпочинок у дитячих таборах в російській Сизрані

В Росії колишнього начальника СІЗО Віталія Рязанцева призначили відповідальним за відпочинок у дитячих таборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дождь".

Як зазначається, Рязанцев став головою Дитячого оздоровчого центру в Сизрані. В адміністрації російського міста зазначили, що він нібито має великий досвід керівної роботи.

"Підполковник внутрішньої служби раніше очолював СІЗО-2 УФСІН Росії по Самарській області", - йдеться в повідомленні.

Дитячий дозвілля-оздоровчий центр організує відпочинок у таборах "Юність", "Планета дружби", "Салют", "Світанок" та інших.