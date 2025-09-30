УКР
Ексначальника СІЗО призначили відповідальним за відпочинок у дитячих таборах в російській Сизрані

В Росії колишнього начальника СІЗО Віталія Рязанцева призначили відповідальним за відпочинок у дитячих таборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дождь".

Як зазначається, Рязанцев став головою Дитячого оздоровчого центру в Сизрані. В адміністрації російського міста зазначили, що він нібито має великий досвід керівної роботи.

Віталій Рязанцев

"Підполковник внутрішньої служби раніше очолював СІЗО-2 УФСІН Росії по Самарській області", - йдеться в повідомленні.

Дитячий дозвілля-оздоровчий центр організує відпочинок у таборах "Юність", "Планета дружби", "Салют", "Світанок" та інших.

Історична тяглість на мацковщині, ще з часів вертухаїв з концтаборів ГУЛАГУ!?!?
Їх ще і нагороджували….
показати весь коментар
30.09.2025 15:56 Відповісти
Про що оповідали https://www.youtube.com/watch?v=5ggnB5zXm5M про кацапів гості Московії.
показати весь коментар
30.09.2025 16:07 Відповісти
Нормально, діти будуть по фєнє розмовляти.
показати весь коментар
30.09.2025 15:56 Відповісти
все логічно для )(уйло3,14дорів. все життя як одна "зона".
показати весь коментар
30.09.2025 15:57 Відповісти
А пика спеціально створена для начальника СІЗО.
показати весь коментар
30.09.2025 15:58 Відповісти
к мундиру... вертухая

.
показати весь коментар
30.09.2025 16:05 Відповісти
плять !
ожив таки в кідо-рашці бородатий совковий анекдот про прогулку в совковому дитсадку:

- Іванов, опять обосцался ?
- обіжаєш, гражданин начальник !

.
показати весь коментар
30.09.2025 16:02 Відповісти
По этапу, по этапу - тук, тук, тук.
Еду в лагерь пионерский - тук, тук, тук.
Мне буханка хлеба в сутки и воды глоток,
Если в лагере не сдохну - выйдет с меня толк...(с)
показати весь коментар
30.09.2025 16:05 Відповісти
 
 