Ексначальника СІЗО призначили відповідальним за відпочинок у дитячих таборах в російській Сизрані
В Росії колишнього начальника СІЗО Віталія Рязанцева призначили відповідальним за відпочинок у дитячих таборах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дождь".
Як зазначається, Рязанцев став головою Дитячого оздоровчого центру в Сизрані. В адміністрації російського міста зазначили, що він нібито має великий досвід керівної роботи.
"Підполковник внутрішньої служби раніше очолював СІЗО-2 УФСІН Росії по Самарській області", - йдеться в повідомленні.
Дитячий дозвілля-оздоровчий центр організує відпочинок у таборах "Юність", "Планета дружби", "Салют", "Світанок" та інших.
Їх ще і нагороджували….
.
ожив таки в кідо-рашці бородатий совковий анекдот про прогулку в совковому дитсадку:
- Іванов, опять обосцался ?
- обіжаєш, гражданин начальник !
.
Еду в лагерь пионерский - тук, тук, тук.
Мне буханка хлеба в сутки и воды глоток,
Если в лагере не сдохну - выйдет с меня толк...(с)