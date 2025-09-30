Экс-начальника СИЗО назначили ответственным за отдых в детских лагерях в российской Сызрани
В России бывшего начальника СИЗО Виталия Рязанцева назначили ответственным за отдых в детских лагерях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь".
Как отмечается, Рязанцев стал главой Детского оздоровительного центра в Сызрани. В администрации российского города отметили, что он якобы имеет большой опыт руководящей работы.
"Подполковник внутренней службы ранее возглавлял СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области", - говорится в сообщении.
Детский досугово-оздоровительный центр организует отдых в лагерях "Юность", "Планета дружбы", "Салют", "Рассвет" и других.
Їх ще і нагороджували….
.
ожив таки в кідо-рашці бородатий совковий анекдот про прогулку в совковому дитсадку:
- Іванов, опять обосцался ?
- обіжаєш, гражданин начальник !
.
Еду в лагерь пионерский - тук, тук, тук.
Мне буханка хлеба в сутки и воды глоток,
Если в лагере не сдохну - выйдет с меня толк...(с)
/звучит песня "Какая осень в лагерях! Роняет листья на запретку... А я кричу-кричу шнырям: пусть полежат ещё недельку!"/