478 10

Экс-начальника СИЗО назначили ответственным за отдых в детских лагерях в российской Сызрани

В России бывшего начальника СИЗО Виталия Рязанцева назначили ответственным за отдых в детских лагерях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь".

Как отмечается, Рязанцев стал главой Детского оздоровительного центра в Сызрани. В администрации российского города отметили, что он якобы имеет большой опыт руководящей работы.

Также читайте: Производитель "Жигулей" в России перешел на сокращенный график работы из-за стремительного падения продаж

Виталий Рязанцев

"Подполковник внутренней службы ранее возглавлял СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области", - говорится в сообщении.

Детский досугово-оздоровительный центр организует отдых в лагерях "Юность", "Планета дружбы", "Салют", "Рассвет" и других.

россия (97457) СИЗО (1378)
+4
По этапу, по этапу - тук, тук, тук.
Еду в лагерь пионерский - тук, тук, тук.
Мне буханка хлеба в сутки и воды глоток,
Если в лагере не сдохну - выйдет с меня толк...(с)
показать весь комментарий
30.09.2025 16:05 Ответить
+2
Нормально, діти будуть по фєнє розмовляти.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:56 Ответить
+2
А пика спеціально створена для начальника СІЗО.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:58 Ответить
Історична тяглість на мацковщині, ще з часів вертухаїв з концтаборів ГУЛАГУ!?!?
Їх ще і нагороджували….
показать весь комментарий
30.09.2025 15:56 Ответить
Про що оповідали https://www.youtube.com/watch?v=5ggnB5zXm5M про кацапів гості Московії.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:07 Ответить
Нормально, діти будуть по фєнє розмовляти.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:56 Ответить
все логічно для )(уйло3,14дорів. все життя як одна "зона".
показать весь комментарий
30.09.2025 15:57 Ответить
А пика спеціально створена для начальника СІЗО.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:58 Ответить
к мундиру... вертухая

.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:05 Ответить
плять !
ожив таки в кідо-рашці бородатий совковий анекдот про прогулку в совковому дитсадку:

- Іванов, опять обосцался ?
- обіжаєш, гражданин начальник !

.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:02 Ответить
По этапу, по этапу - тук, тук, тук.
Еду в лагерь пионерский - тук, тук, тук.
Мне буханка хлеба в сутки и воды глоток,
Если в лагере не сдохну - выйдет с меня толк...(с)
показать весь комментарий
30.09.2025 16:05 Ответить
Скрепненько.... жаль Чекатило нет а то бы большой шишкой сейчас был...
показать весь комментарий
30.09.2025 16:33 Ответить
Из СИЗО в детский лагерь? Ну лагерь и лагерь...
/звучит песня "Какая осень в лагерях! Роняет листья на запретку... А я кричу-кричу шнырям: пусть полежат ещё недельку!"/
показать весь комментарий
30.09.2025 17:14 Ответить
 
 