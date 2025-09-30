Экс-начальника СИЗО назначили ответственным за отдых в детских лагерях в российской Сызрани

В России бывшего начальника СИЗО Виталия Рязанцева назначили ответственным за отдых в детских лагерях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь".

Как отмечается, Рязанцев стал главой Детского оздоровительного центра в Сызрани. В администрации российского города отметили, что он якобы имеет большой опыт руководящей работы.

"Подполковник внутренней службы ранее возглавлял СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области", - говорится в сообщении.

Детский досугово-оздоровительный центр организует отдых в лагерях "Юность", "Планета дружбы", "Салют", "Рассвет" и других.