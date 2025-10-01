ВАКС через "правки Лозового" закрив справу проти посадовця Міноборони Нагорського, якого підозрюють у зловживанні на закупівлях артснарядів, - Transparency International Ukraine

19 вересня 2025 року ВАКС закрив провадження щодо посадовця Міноборони, обвинуваченого у зловживанні на закупівлях артилерійських снарядів через сумнозвісні "поправки Лозового", які навіть після часткового скасування продовжують блокувати розгляд корупційних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Transparency International Ukraine "ВАКС вирішив".

Що про справу відомо?

Як зазначається, у грудні 2023 року Головне слідче управління СБУ викрило схему ймовірного зловживання на закупівлях артилерійських снарядів для ЗСУ. Підозру в цій справі отримав керівник Головного управління з виробництва боєприпасів і будівництва фортифікацій Міноборони Олександр Нагорський.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони спочатку інкримінувала службовцю злочин, передбачений ч. 2 ст. 114-1. А дещо пізніше, у серпні 2024 року, до кваліфікації прокуратура додала і ч. 2 ст. 364 КК України, тобто корупційну статтю. Все тому, що, за даними слідства, Нагорський у грудні 2022 року попри наявність більш вигідного контракту на закупівлю боєприпасів від виробника - за кращою ціною та швидшими строками постачання - продовжив контракт з фірмою-посередником, яка до того ж раніше вже прострочувала виконання замовлень МОУ.

Як наслідок, на рахунки фірми-посередника перерахували 1,5 млрд грн. А це на 130 млн грн перевищило вартість продукції за прямим контрактом з виробником.

Також читайте: Україна зобов’язалася скасувати "правки Лозового" не пізніше 3 кварталу 2025 року, – Мін’юст

Судова "плутанина"

Суддя ВАКС Катерина Широка закрила справу проти Нагорського, оскільки, вважала, що прокурор направив обвинувальний акт із простроченням терміну досудового розслідування на 64 дні.

Причиною стало те, що строки досудового розслідування у цій справі продовжив слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва, а не слідчий суддя ВАКС. Адже після того, як слідчий додатково інкримінував Нагорському корупційний злочин, справа стала підслідною саме ВАКС.

"Відтак слідчий СБУ, за логікою, мав звернутися до Антикорсуду з проханням продовжити строк досудового розслідування ще на два місяці. Тоді проблем не було б. Однак він помилково звернувся до місцевого суду загальної юрисдикції, якому ця справа вже була непідсудна", - йдеться у повідомленні.

ВАКС же визнав це рішення місцевого суду незаконним, оскільки воно було прийняте не "судом, встановленим законом", що можна вважати порушенням права на справедливий суд, гарантованого ст. 6 Європейської конвенції з прав людини.

Тому через це продовження строку розслідування фактично не відбулося, а обвинувальний акт від прокурора надійшов до суду з протермінуванням на 64 дні.

Також читайте: Виробники зброї пропонують Міноборони переглянути систему штрафів при закупівлях

Роль "правок Лозового"

Така кричуща ситуація можлива через те, що парламентарі упродовж майже двох років ніяк не можуть повною мірою деактивувати беззаперечно шкідливі "поправки Лозового". Річ у тім, що після їх часткового скасування у грудні 2023-го, в КПК України все одно залишився п. 10 ч. 1 ст. 284, який зобов’язує суд закрити будь-яку справу (крім справ про насильство) через формальне закінчення строків розслідування.

Власне цим недоліком законодавства скористався захист обвинуваченого посадовця Міноборони, звернувшись до суду з клопотанням про закриття провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Рішення про закриття ще не набрало законної сили і з порталу Судової влади України відомо, що його вочевидь ще буде оскаржувати прокурор. Проте цієї та інших подібних ситуацій, як, наприклад, п’ятого закриття справи "Роттердам +", можна було б уникнути, скасувавши такий обов’язок суду, передбачений п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Також читайте: Повідомлено про підозру експосадовцю військової частини, який закуповував хліб за завищеними цінами, - ДБР

Справа Нагорського - це ще один негативний приклад того, як суд через неякісний закон фактично перетворюється на заручника необґрунтованих формальних вимог. Адже згадане рішення райсуду лише формально винесене з порушенням, однак воно містить достатньо обґрунтувань для продовження розслідування ще на два місяці. Проте через цю недолугу законодавчу помилку гучна корупційна справа ризикує бути похована. Тож поки "поправки Лозового" остаточно не приберуть, подібні резонансні провадження ризикують закінчуватися не вироками, а ухвалами про закриття.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!