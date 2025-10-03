Нічна атака дронами на Дніпропетровщину: під ударами - Дніпро, Синельниківський та Нікопольський райони. ФОТОрепортаж
Вночі росіяни атакували Дніпро та область дронами-камікадзе. Пошкоджені будинки й багатоповерхівка, по Марганцю били артилерією. Повсюди без жертв, ППО збила 13 БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки у Дніпрі сталися займання, надзвичайники приборкують вогонь. В одному із селищ Дніпровського району пошкоджені 4
У Шахтарській громаді Синельниківщини понівечена п'ятиповерхівка. В ній вибиті вікна. У Межівській, по якій росіяни поцілили вранці, загорілася оселя місцевих.
Неспокійно також було на Нікопольщині. По Марганецькій громаді противник вдарив fpv-дроном, гатив і з важкої артилерії. Наслідки з'ясовуємо.
"Головне – повсюди минулося без постраждалих. За інформацією ПвК, над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 13 ворожих безпілотників, - зазначив Лисак.
