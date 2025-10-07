УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10094 відвідувача онлайн
Новини Фото Проблеми з водопостачанням
1 548 14

Миколаїв вперше з 2022 року знову з централізованим водопостачанням. ФОТО

Вперше з 2022 року Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що після того, як росіяни підірвали ключовий магістральний водогін, понад пів мільйона жителів Миколаєва залишилися без постійного водопостачання. Щоб повернути людям доступ до прісної води, за рік  побудували новий водогін.

За словами Кулеби, йдеться про надскладний інфраструктурний проєкт:

▪️Повністю збудовано новий трубопровід протяжністю 136 км - у дві нитки по 67,9 км кожна.
▪️Готові насосні станції.
▪️У серпні відбулось тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. Сьогодні прісна вода надходить до споживачів.
▪️Система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах великої війни, кабельні лінії прокладені під землею, є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання.

Також читайте: "За тиждень можна буде дивитися на воду": Голова Миколаївської ОВА назвав строк початку роботи нового водогону

водогін у Миколаєві
водогін у Миколаєві
водогін у Миколаєві

"Вдячний Сергію Сухомлину (голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. - Ред.) за роботу. Саме завдяки експертизі Агентства відновлення вартість проєкту вдалося зменшити на понад 2,5 мільярда гривень. Вона склала 6,3 млрд грн, що на 25% менше від початкової оцінки. Зекономлені кошти спрямовуємо на інші об’єкти водопостачання, зокрема, будівництво водогонів для Мирівської та Томаківської громад на Дніпропетровщині, Болградського та Суворовського водопроводів на Одещині, а також водогону у Лубнах на Полтавщині та у Вапнярці на Вінниччині. Їх реалізація забезпечить стабільне водопостачання для понад 180 тисяч людей", - наголошує віцепрем’єр.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Миколаїв (1862) Миколаївська область (2380) водопостачання (851) Миколаївський район (133)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
"Молодці". З фоточками, координатами, плануванням - все як кацапи *******. Тепер чекайте прильотів...
показати весь коментар
07.10.2025 15:26 Відповісти
+5
Чому в нас все напоказ? - надворі війна
показати весь коментар
07.10.2025 15:37 Відповісти
+2
чекаємо стогін Кіма скільки буде потрібно грошей на чергове відновлення
показати весь коментар
07.10.2025 15:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Молодці". З фоточками, координатами, плануванням - все як кацапи *******. Тепер чекайте прильотів...
показати весь коментар
07.10.2025 15:26 Відповісти
Може це деза, щоб ввести орків в оману? Вони сидять і чухають потилицю. Що робити, бити чи не бити?
показати весь коментар
07.10.2025 15:31 Відповісти
Але пити цю воду можуть лише самогубці. Чому? А тому що внутрешні мережі міста, районів, будинків і осель забруднені техничною водою. І заміна їх триватиме десятиліття
показати весь коментар
07.10.2025 15:29 Відповісти
не пийте.я купую в автоматі
показати весь коментар
07.10.2025 15:39 Відповісти
Технічна вода має таку властивість - проникати через залізо та пластик та відкладати там яйця.
Поки не поміняють всі труби - вона буде плодитись та проникати далі, в інші міста.
показати весь коментар
07.10.2025 15:40 Відповісти
вибачте, я не дуже у водовідведені, тож перепитаю для впевненності: технічна вода відкладає яйця?
показати весь коментар
07.10.2025 15:59 Відповісти
Чому в нас все напоказ? - надворі війна
показати весь коментар
07.10.2025 15:37 Відповісти
За що боролись, на те і напоролись.
показати весь коментар
07.10.2025 15:41 Відповісти
чекаємо стогін Кіма скільки буде потрібно грошей на чергове відновлення
показати весь коментар
07.10.2025 15:39 Відповісти
Точні координати виклали?
показати весь коментар
07.10.2025 15:42 Відповісти
шойло голобородька триває!
показати весь коментар
07.10.2025 15:49 Відповісти
Кланяйтесь Бубону і почесному шахраю Агрохімії, який і делегував Миколаєву корейця.
показати весь коментар
07.10.2025 16:02 Відповісти
СлаваЗЭ!
показати весь коментар
07.10.2025 16:06 Відповісти
Я вважаю це досягненням Лідара. Коли б ще побудували новий водогін для Миколаєва? Чи побудують...
показати весь коментар
07.10.2025 16:22 Відповісти
 
 