Масштабна пожежа у Прилуках після удару безпілотника по нафтобазі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 8 жовтня ударний безпілотник атакував нафтобазу в Прилуках Чернігівської області, виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).\

"Сьогодні зранку російські війська завдали чергового удару по об’єкту інфраструктури у Прилуцькому районі, що на Чернігівщині", - ідеться в повідомленні.

Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідовують займання.

Для гасіння також залучена роботизована техніка, що дозволяє діяти швидко, ефективно та безпечно.

Нагадаємо, за добу російська війська здійснили 50 обстрілів Чернігівської області, більшість із використанням FPV-дронів. Зазнали обстрілів 23 населені пункти у 7 громадах. У Прилуках ударний безпілотник атакував нафтобазу, виникла пожежа.