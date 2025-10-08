УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9181 відвідувач онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Чернігівщину
2 895 9

Масштабна пожежа у Прилуках після удару безпілотника по нафтобазі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 8 жовтня ударний безпілотник атакував нафтобазу в Прилуках Чернігівської області, виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).\

"Сьогодні зранку російські війська завдали чергового удару по об’єкту інфраструктури у Прилуцькому районі, що на Чернігівщині", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог ударив "Шахедами" по цивільному промисловому об’єкту: була пожежа

Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідовують займання.

Для гасіння також залучена роботизована техніка, що дозволяє діяти швидко, ефективно та безпечно.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масштабна пожежа в Прилуках після удару безпілотника 8 жовтня
Масштабна пожежа в Прилуках після удару безпілотника 8 жовтня
Масштабна пожежа в Прилуках після удару безпілотника 8 жовтня
Масштабна пожежа в Прилуках після удару безпілотника 8 жовтня
Масштабна пожежа в Прилуках після удару безпілотника 8 жовтня
Масштабна пожежа в Прилуках після удару безпілотника 8 жовтня
Масштабна пожежа в Прилуках після удару безпілотника 8 жовтня

Нагадаємо, за добу російська війська здійснили 50 обстрілів Чернігівської області, більшість із використанням FPV-дронів. Зазнали обстрілів 23 населені пункти у 7 громадах. У Прилуках ударний безпілотник атакував нафтобазу, виникла пожежа.

Автор: 

пожежа (4436) Прилуки (41) ДСНС (5306) Чернігівська область (1100) Прилуцький район (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже болячи дивитись на те що творят рашиські варвари з Україною ,гідної відповіді по рашиських чортах немає. Необовязково що дрон долітає тисячу кілометрів і розібє вікна десь ,а ефективність ударів ,на окупованих територіях перебуває понад 700 тисяч рашиського бидла ,їхні склади бп ,логістика саме Дрнецьк ,Луганськ ,Горлівка,Макієвка,Мелітополь ітд.
показати весь коментар
08.10.2025 18:24 Відповісти
Якби ще при будівництві резервуарів та пожежні норми витримувались... Наслідки могли б бути значно менші.
показати весь коментар
08.10.2025 18:28 Відповісти
Що конкретно не витримано у даному випадку?
показати весь коментар
08.10.2025 18:51 Відповісти
Два резервуари, які могли б і не загорітись, якби була витримана віддаль між ними і пожежні гідранти не знаходились за 3 метри від резервуарів. І ще багато чого, про що краще мовчати....
показати весь коментар
08.10.2025 20:18 Відповісти
Предполагаете, какие-то пожарни нормы рассчитанные на защиту от дрона?
показати весь коментар
08.10.2025 18:54 Відповісти
Саме так. Норми розраховані за захист від пожежі і байдуже, що стало її причиною...
показати весь коментар
08.10.2025 20:22 Відповісти
І де мульйон дронів - перехоплючів Блазня? А в зеленій дупі!
показати весь коментар
08.10.2025 19:24 Відповісти
Накопичуйте пальне ще,зелені підари..
показати весь коментар
08.10.2025 19:24 Відповісти
Добре, що про це хоч на Цензорі написали, на сторінці голови ОВА жодної про це інформаці.
Зазвичай люди саме там шукають актуальну інформацію.
Але не в цьому конкретному випадку.
показати весь коментар
08.10.2025 19:35 Відповісти
 
 