Викрито посадовця РДА та директора підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту школи. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та директору приватного товариства, які причетні до заволодіння коштами місцевого бюджету, виділеними на ремонт покрівлі навчального закладу.

Схему з привласнення бюджетних коштів задокументували слідчі Солом’янського управління поліції за оперативного супроводження СБУ та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Восени 2023 року посадовець підписав договорів з підрядною організацією щодо проведення капітального ремонту покрівлі перед опалювальним сезоном у одній зі шкіл Солом’янського району Києва.

Втім, у ході слідства встановлено, що учасники договору допустили завищення обсягів та відповідно і вартості виконаних робіт. Зокрема, в звітних документах було штучно збільшено площу на понад 200 м² покрівельного покриття та майже 800 м² гідрофобізації, яких фактично не існувало. Відповідно, через завищення обсягів робіт відбулася переплата за матеріали та працівникам за виконання уявних робіт.

Таким чином, згідно з аудиторськими перевірками та висновками експертів, збиток місцевому бюджету становить 550 000 гривень.

Слідчі повідомили керівнику управління Солом’янської РДА і його спільнику про підозру. Їм загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

