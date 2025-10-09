Разоблачен чиновник РГА и директор подрядной организации в завладении бюджетными средствами во время ремонта школы. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику управления Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации и директору частного общества, которые причастны к завладению средствами местного бюджета, выделенными на ремонт кровли учебного заведения.

Схему по присвоению бюджетных средств задокументировали следователи Соломенского управления полиции при оперативном сопровождении СБУ и при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Осенью 2023 года чиновник подписал договоры с подрядной организацией о проведении капитального ремонта кровли перед отопительным сезоном в одной из школ Соломенского района Киева.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В ходе следствия установлено, что участники договора допустили завышение объемов и соответственно и стоимости выполненных работ. В частности, в отчетных документах была искусственно увеличена площадь на более 200 м² кровельного покрытия и почти 800 м² гидрофобизации, которых фактически не существовало. Соответственно, из-за завышения объемов работ произошла переплата за материалы и работникам за выполнение мнимых работ.

Таким образом, согласно аудиторским проверкам и выводам экспертов, ущерб местному бюджету составляет 550000 гривен.

Следователи сообщили руководителю управления Соломенской РГА и его сообщнику о подозрении. Им грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Также читайте: Завладели почти 7 миллионами гривен во время ремонта школьных укрытий: будут судить чиновников на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж