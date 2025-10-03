РУС
Завладели почти 7 миллионами гривен во время ремонта школьных укрытий: будут судить чиновников в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине на скамье подсудимых оказались должностные лица горсовета и подрядной организации. Они завладели почти 7 миллионами гривен во время ремонта школьных укрытий.

Речь идет о заместителе начальника одного из управлений Самаровского городского совета и инженера по техническому надзору подрядной компании, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленники организовали финансовую аферу со средствами местного бюджета, выделенными на реконструкцию бомбоубежищ в четырех местных учебных заведениях.

Обвинительный акт направлен в суд. За содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нацполиция (16804) школа (3054) укрытие (159) Днепропетровская область (4526)
ще таланти бізнеса,а печатки фопівські з списку тих які популярні???з таким акваріумом часто доводиться голодувати...
