Завладели почти 7 миллионами гривен во время ремонта школьных укрытий: будут судить чиновников в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине на скамье подсудимых оказались должностные лица горсовета и подрядной организации. Они завладели почти 7 миллионами гривен во время ремонта школьных укрытий.

Речь идет о заместителе начальника одного из управлений Самаровского городского совета и инженера по техническому надзору подрядной компании, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленники организовали финансовую аферу со средствами местного бюджета, выделенными на реконструкцию бомбоубежищ в четырех местных учебных заведениях.

Обвинительный акт направлен в суд. За содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.











