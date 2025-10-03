УКР
Заволоділи майже 7 мільйонами гривень під час ремонту шкільних укриттів: судитимуть посадовців на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині на лаві підсудних опинилися посадовці міськради та підрядної організації. Вони заволоділи майже 7 мільйонами гривень під час ремонту шкільних укриттів.

Йдеться про заступницю начальника одного з управлінь Самарівської міської ради та інженера з технічного нагляду підрядної компанії,  інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисники організували фінансову оборудку з коштами місцевого бюджету, виділеними на реконструкцію бомбосховищ у чотирьох місцевих навчальних закладах.

Нині обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові факти розтрати 10 мільйонів гривень бюджету: у Києві поліція оголосила про підозри сімом фігурантам справ. ФОТОрепортаж

ще таланти бізнеса,а печатки фопівські з списку тих які популярні???з таким акваріумом часто доводиться голодувати...
