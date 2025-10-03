Заволоділи майже 7 мільйонами гривень під час ремонту шкільних укриттів: судитимуть посадовців на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
На Дніпропетровщині на лаві підсудних опинилися посадовці міськради та підрядної організації. Вони заволоділи майже 7 мільйонами гривень під час ремонту шкільних укриттів.
Йдеться про заступницю начальника одного з управлінь Самарівської міської ради та інженера з технічного нагляду підрядної компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Зловмисники організували фінансову оборудку з коштами місцевого бюджету, виділеними на реконструкцію бомбосховищ у чотирьох місцевих навчальних закладах.
Нині обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Егор Кузнецов
показати весь коментар03.10.2025 12:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль