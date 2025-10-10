З Польщі в Україну екстрадовано учасника злочинної організації, який виготовляв та збував наркотики. ФОТО

За дорученням Офісу Генерального прокурора Дніпропетровська обласна прокуратура забезпечила екстрадицію з Республіки Польща до України чоловіка, якого підозрюють у створенні злочинної організації та незаконному обігу наркотиків.

За даними слідства, у 2017–2019 роках підозрюваний був учасником злочинної організації з 26 осіб, яка діяла на території міста Кривий Ріг, передає Цензор.НЕТ.

Вони облаштували підпільну лабораторію, де виготовляли психотропну речовину метамфетамін" та особливо небезпечний наркотичний засіб "PVP", а потім реалізовували їх через налагоджену мережу збуту.

У вересні 2019 року чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів. Він переховувався від слідства, був оголошений у розшук по Україні, згодом – у міжнародний розшук через канали Інтерполу. У травні 2025 року підозрюваного затримали на території Республіки Польща.

Після розгляду запиту української сторони компетентні органи Польщі ухвалили рішення про його екстрадицію в Україну. Наразі підозрюваного доставлено до місця попереднього утримання в Україні, а обвинувальний акт скеровано до суду. За клопотанням прокурора суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

