Из Польши в Украину экстрадирован участник преступной организации, который изготавливал и сбывал наркотики. ФОТО

По поручению Офиса Генерального прокурора Днепропетровская областная прокуратура обеспечила экстрадицию из Республики Польша в Украину мужчину, которого подозревают в создании преступной организации и незаконном обороте наркотиков.

По данным следствия, в 2017-2019 годах подозреваемый был участником преступной организации из 26 человек, которая действовала на территории города Кривой Рог, передает Цензор.НЕТ.

Они обустроили подпольную лабораторию, где изготавливали психотропное вещество "метамфетамин" и особо опасное наркотическое средство "PVP", а затем реализовывали их через налаженную сеть сбыта.

В сентябре 2019 года мужчине сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Он скрывался от следствия, был объявлен в розыск по Украине, впоследствии - в международный розыск по каналам Интерпола. В мае 2025 года подозреваемого задержали на территории Республики Польша.

После рассмотрения запроса украинской стороны компетентные органы Польши приняли решение о его экстрадиции в Украину. Сейчас подозреваемый доставлен к месту предварительного содержания в Украине, а обвинительный акт направлен в суд. По ходатайству прокурора суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

