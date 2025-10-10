РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9997 посетителей онлайн
Новости Фото Изготовление и сбыт наркотиков
283 1

Из Польши в Украину экстрадирован участник преступной организации, который изготавливал и сбывал наркотики. ФОТО

По поручению Офиса Генерального прокурора Днепропетровская областная прокуратура обеспечила экстрадицию из Республики Польша в Украину мужчину, которого подозревают в создании преступной организации и незаконном обороте наркотиков.

По данным следствия, в 2017-2019 годах подозреваемый был участником преступной организации из 26 человек, которая действовала на территории города Кривой Рог, передает Цензор.НЕТ.

Они обустроили подпольную лабораторию, где изготавливали психотропное вещество "метамфетамин" и особо опасное наркотическое средство "PVP", а затем реализовывали их через налаженную сеть сбыта.

В сентябре 2019 года мужчине сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Он скрывался от следствия, был объявлен в розыск по Украине, впоследствии - в международный розыск по каналам Интерпола. В мае 2025 года подозреваемого задержали на территории Республики Польша.

После рассмотрения запроса украинской стороны компетентные органы Польши приняли решение о его экстрадиции в Украину. Сейчас подозреваемый доставлен к месту предварительного содержания в Украине, а обвинительный акт направлен в суд. По ходатайству прокурора суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

наркотики

Также смотрите: На Тернопольщине разоблачены 3 наркогруппировки: изъято 700 килограммов кратома, задержан 21 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

задержание (6726) наркотики (2175) Польша (8903) Офис Генпрокурора (2696)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
відкупився.
в дім рідний, на волю.
стане головним постачальником на банкову.
показать весь комментарий
10.10.2025 12:46 Ответить
 
 