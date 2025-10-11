Дрони СБУ вдарили по НПЗ "Башнафта- УНПЗ" в Уфі, - джерела. ФОТО
Зранку 11 жовтня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували "бавовну" на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ", який розташований у місті Уфа (республіка Башкортостан, РФ), за 1400 кілометрів від України.
Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в СБУ.
Як зазначається, Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили ворога.
"Після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6", - йдеться у повідомленні.
"Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані - за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
доповнюйте старий список уражень ..
жовтень:
нафтопереробний завод Кіріші (04.10.)
нафтопереробний завод Орськ (03.10.)
нафтопереробний завод Ярославль (01.10.)*
вересень:
нафтоперекачувальна станція Суходольна (30.09)
паливний склад Федосія (29.09)*
нафтопереробний завод Афіпський (26.09.)
нафтоперекачувальна станція Зензеватка (24.09.)
нафтоперекачувальна станція Кузьміч 1 (24.09.)
нафтопереробний завод Салават (24.09.)
нафтопереробний завод Новокуйбишевськ (20.09.)
нафтопереробний завод Саратов (20.09.)
нафтопереробний завод Салават (18.09.)
нафтопереробний завод Волгоград (18.09.)
нафтопереробний завод Кстов (16.09.)
нафтопереробний завод Саратов (16.09.)
нафтопереробний завод Кіріші (14.09.)
нафтопереробний завод Ново-Уфа (13.09.)
паливний склад Смоленськ (12.09.)
нафтоперекачувальна станція Найтоповічі ТРАНСНЕФТЬ (07.09.)
нафтопереробний завод Ільський (07.09.)
нафтопереробний завод Рязань (05.09.)
паливний склад Луганськ (04.09.)
серпень:
нафтопереробний завод Сизран (30.08.)
нафтопереробний завод Краснодар (30.08.)
нафтопереробний завод Афіпський (28.08.)
нафтопереробний завод Куйбишевський (28.08.)
нафтопереробний завод Сизранський (24.08.)
нафтопереробний завод Альбашнефть (22.08.)
нафтоперекачувальна станція Унеча - ТРАНСНЕФТЬ (21.08.)
нафтопереробний завод Новошахтинський (20.08.)
нафтоперекачувальна станція Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ (18.08.)
нафтопереробний завод Волгоградський (14.08.)
нафтоперекачувальна станція Унеча - ТРАНСНЕФТЬ (12.08.)
нафтопереробний завод Саратов (10.08.)
база ПММ «ЕРТАН» (08.08.)
нафтопереробний завод Афіпський (07.08.)
паливний склад Сочі (03.08.)
нафтопереробний завод Рязань (02.08.)