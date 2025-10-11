Дрони СБУ вдарили по НПЗ "Башнафта- УНПЗ" в Уфі, - джерела. ФОТО

Зранку 11 жовтня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували "бавовну" на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ", який розташований у місті Уфа (республіка Башкортостан, РФ), за 1400 кілометрів від України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в СБУ.

Як зазначається, Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили ворога.

"Після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6", - йдеться у повідомленні.

"Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані - за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

