ДТП в Одесі: водій мікроавтобуса проїхав на червоний сигнал та зіштовхнувся з автівкою: 8 осіб постраждали. ФОТО

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Приморському районі Одеси. В автопригоді, яка сталася сьогодні вранці на розі вулиць Велика Арнаутська та Рішельєвська, постраждало восьмеро громадян.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 64-річний водій мікроавтобуса "Mercedes Sprinter" здійснив проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з автомобілем "Volkswagen Passat" під керуванням 42-річного чоловіка.

Тілесні ушкодження отримали водій автівки "Mercedes Sprinter" та семеро його пасажирів віком від 32 до 71 року. Усі вони доставлені до лікарні з різними травмами.

Слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області встановлює всі обставини події.

Водіїв перевірять на стан сп’яніння.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.





