ДТП в Одессе: водитель микроавтобуса проехал на красный сигнал и столкнулся с автомобилем: 8 человек пострадали. ФОТО

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Приморском районе Одессы. В автопроисшествии, которое произошло сегодня утром на углу улиц Большая Арнаутская и Ришельевская, пострадали восемь граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Одессы.

Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта, предварительно установлено, что 64-летний водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter" совершил проезд перекрестка на красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем "Volkswagen Passat" под управлением 42-летнего мужчины.

Телесные повреждения получили водитель автомобиля "Mercedes Sprinter" и семеро его пассажиров в возрасте от 32 до 71 года. Все они доставлены в больницу с различными травмами.

Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области устанавливает все обстоятельства происшествия.

Водителей проверят на состояние опьянения.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские в очередной раз призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

ДТП в Одессе
ДТП в Одессе

