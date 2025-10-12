Росіяни атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини: дві людини загинули, ще три постраждали. ФОТОрепортаж
Упродовж неділі, 12 жовтня, російські загарбники атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Через ворожі обстріли загинули чоловік та жінка, ще троє людей дістали поранення.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"На Синельниківщині через ворожі атаки загинули 66-річний чоловік і 76-річна жінка. Співчуття рідним та близьким. Ще одна місцева 56 років постраждала. Їй надають необхідну допомогу, але вона у тяжкому стані", - розповів посадовець.
Загалом російські окупанти вдарили по Васильківській та Межівській громадах. Застосували fpv-дрон та реактивні системи залпового вогню. Зайнялися гараж, господарська споруда. Пошкоджені дві оселі.
На Нікопольщині під ворожими обстрілами були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Туди ворог скеровував fpv-дрони й важку артилерію.
Внаслідок обстрілів постраждали дві людини - 66-річна жінка та 51-річний чоловік. Постраждалого чоловіка госпіталізували.
У населених пунктах понівечено 11 приватних будинків, господарські споруди, заправка. Зачепило також лінію електропередач.
