Россияне атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины: два человека погибли, трое - пострадали. ФОТОрепортаж

В течение воскресенья, 12 октября, российские захватчики атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины. Из-за вражеских обстрелов погибли мужчина и женщина, трое человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"На Синельниковщине из-за вражеских атак погибли 66-летний мужчина и 76-летняя женщина. Соболезнования родным и близким. Еще одна местная женщина 56 лет пострадала. Ей оказывают необходимую помощь, но она в тяжелом состоянии", - рассказал чиновник.

Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА

В целом, российские оккупанты ударили по Васильковской и Межевской громадах. Применили fpv-дрон и реактивные системы залпового огня. Загорелись гараж, хозяйственная постройка. Повреждены два дома.

На Никопольщине под вражескими обстрелами были райцентр, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская и Покровская громады. Туда враг направлял fpv-дроны и тяжелую артиллерию.

В результате обстрелов пострадали два человека - 66-летняя женщина и 51-летний мужчина. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

В населенных пунктах повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, заправка. Зацепило также линию электропередач.

