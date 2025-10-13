Доба на Донеччині: ворог б’є по цивільній інфраструктурі, є загиблі. ФОТОрепортаж

Ворог завдав авіаударів та атакував дронами Краматорськ, Бахмут, Святогірськ та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, амбулаторії та адміністративні об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

По Юріївці Криворізької громади рашисти вдарили бомбою "ФАБ-250" з УМПК, загинула людина. Зруйновано приватний будинок.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок. У Миколаївці внаслідок влучання трьох авіабомб пошкоджено об’єкт інфраструктури. У Рай-Олександрівці БпЛА "Молнія –- 2" пошкодив амбулаторію.

У Дружківці ударом БпЛА "Італмас" пошкоджено два приватних будинки.

Слов’янськ війська РФ атакували двома БпЛА "Італмас" - є пошкодження на території спорткомплексу.

Вночі ворог завдав чотирьох ударів по Краматорську з застосуванням БпЛА "Герань-2". Пошкоджено адміністративні будівлі, промислову зону та магазини. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.







У Святогірську Росія двома FPV-дронами поцілила по двох цивільних автомобілях, обстріляно санаторій, пошкоджено 2 приватні будинки. У Тетянівці пошкоджено приватний будинок, у Щуровому – їдальню.

В Андріївці пошкоджено будинок, адмінбудівлю і господарчу споруду.

По Костянтинівці окупанти завдали авіаудар бомбою "КАБ-250" – пошкодили 4 багатоквартирних будинки, адмінбудівлю й заклад освіти.

Бахмутський район

На Сіверськ росіяни скинули бомбу "КАБ-250" – вбили цивільну особу, пошкодили 7 приватних будинків.

