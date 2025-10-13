Сутки на Донетчине: враг бьет по гражданской инфраструктуре, есть погибшие. ФОТОрепортаж

Враг нанес авиаудары и атаковал дронами Краматорск, Бахмут, Святогорск и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, амбулатории и административные объекты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

По Юрьевке Криворожской громады рашисты ударили бомбой "ФАБ-250" с УМПК, погиб человек. Разрушен частный дом.

Краматорский район

В Лимане поврежден дом. В Николаевке в результате попадания трех авиабомб поврежден объект инфраструктуры. В Рай-Александровке БпЛА "Молния - 2" повредил амбулаторию.

В Дружковке ударом БпЛА "Италмас" повреждены два частных дома.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Славянск войска РФ атаковали двумя БпЛА "Италмас" - есть повреждения на территории спорткомплекса.

Ночью враг нанес четыре удара по Краматорску с применением БПЛА "Герань-2". Повреждены административные здания, промышленная зона и магазины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.







В Святогорске Россия двумя FPV-дронами попала по двум гражданским автомобилям, обстрелян санаторий, повреждены 2 частных дома. В Тетяновке поврежден частный дом, в Щуровом - столовая.

В Андреевке повреждены дом, админздание и хозяйственная постройка.

По Константиновке оккупанты нанесли авиаудар бомбой "КАБ-250" - повреждены 4 многоквартирных дома, админздание и учебное заведение.

Бахмутский район

На Северск россияне сбросили бомбу "КАБ-250" - убили гражданское лицо, повредили 7 частных домов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрел Херсонщины: 5 человек получили ранения, повреждены 10 частных домов









