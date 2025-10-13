До суду скеровано справу 6 військових РФ, які катували та примушували цивільних до робіт на окупованій Запорізькій області. ФОТО

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно шістьох військовослужбовців збройних сил РФ за фактами незаконного позбавлення волі цивільних осіб, нелюдського поводження та примушування до виконання робіт військового характеру.

Дії одного з них – громадянина України, який добровільно вступив на службу до підрозділу армії держави-агресора, – додатково кваліфіковано як державну зраду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними слідства, четверо командирів, заступник начальника штабу та навідник мотострілецького підрозділу армії РФ, діючи за наказом командування, облаштовували оборонні позиції на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

Під час створення блокпосту для контролю пересування транспорту та цивільних осіб вони незаконно позбавили волі місцевих жителів, аби примусити їх до будівництва фортифікацій.

У листопаді 2022 року двоє чоловіків і жінка, які підпадали під так званий "указ" окупаційної адміністрації про примусове видворення місцевих мешканців, пішки прямували в напрямку підконтрольної Україні території – Запоріжжя.

Озброєні російські військові їх затримали: жінку змусили рухатися через заміновану ділянку місцевості, а чоловіків – незаконно утримували, примушуючи до тяжких фізичних робіт зі зведення оборонних укріплень.

Встановлено, що з листопада 2022 по березень 2023 року підозрювані у схожий спосіб незаконно позбавили волі щонайменше 16 цивільних осіб, яких змушували до виснажливих примусових робіт військового характеру.

Читайте: ​​​​Нацполіція оголосила підозру 18 працівникам Локомотивного ДЕПО Тернопіль за викрадення пального. ФОТОрепортаж