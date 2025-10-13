В суд направлено дело 6 военных РФ, которые пытали и принуждали гражданских к работам в оккупированной Запорожской области. ФОТО

Прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении шестерых военнослужащих вооруженных сил РФ по фактам незаконного лишения свободы гражданских лиц, бесчеловечного обращения и принуждения к выполнению работ военного характера.

Действия одного из них - гражданина Украины, который добровольно поступил на службу в подразделение армии государства-агрессора, - дополнительно квалифицированы как государственная измена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, четверо командиров, заместитель начальника штаба и наводчик мотострелкового подразделения армии РФ, действуя по приказу командования, обустраивали оборонительные позиции на временно оккупированной территории Васильевского района Запорожской области.

При создании блокпоста для контроля передвижения транспорта и гражданских лиц они незаконно лишили свободы местных жителей, чтобы принудить их к строительству фортификаций.

В ноябре 2022 года двое мужчин и женщина, которые подпадали под так называемый "указ" оккупационной администрации о принудительном выдворении местных жителей, пешком направлялись в направлении подконтрольной Украине территории - Запорожье.

Вооруженные российские военные их задержали: женщину заставили двигаться через заминированный участок местности, а мужчин - незаконно удерживали, принуждая к тяжелым физическим работам по возведению оборонительных укреплений.

Установлено, что с ноября 2022 по март 2023 года подозреваемые похожим образом незаконно лишили свободы не менее 16 гражданских лиц, которых принуждали к изнурительным принудительным работам военного характера.

