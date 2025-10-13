Удари ЗСУ по окупованому Криму: триває пожежа на нафтобазі у Феодосії. ФОТО

У тимчасово окупованій Феодосії палає місцева нафтобаза після повторної атаки українських дронів у ніч на 13 жовтня.

Про це повідомляють місцеві жителі, пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Пожежа на нафтобазі у Феодосії, де після атаки пошкоджено 10 цистерн з пальним, прямо зараз видно з траси "Таврида".

Уночі 13 жовтня дрони СБУ та ССО ЗСУ знову атакували нафтобазу АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії в анексованому Криму.

Там пошкоджено 11 цистерн, з них 8 з дизельним пальним (об'ємом в 5 і 10 тисяч кубометрів) і дві цистерни з бензином. Ще одна була порожня.

Нафтобаза у Феодосії вважається найбільшою в окупованому Криму, на ній може зберігатися до 250 000 тонн пального, яке постачається російському флоту і сухопутним військам.

Об'єкт уже атакували в жовтні 2024 року, після чого окупаційна влада вводила режим техногенної надзвичайної ситуації.