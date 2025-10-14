Доба на Донеччині: двоє загиблих і п’ятеро поранених, росіяни обстріляли два райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Донецької області, внаслідок чого загинули люди, є також поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 14 жовтня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Святогірську пошкоджено 5 будинків. У Лимані поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю і склад. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 2 будинки. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську пошкоджено 2 будинки і крамницю. У Новому Кавказі Олександрівської громади пошкоджено 2 фермерські приміщення. В Олексієво-Дружківці пошкоджено гараж. У Костянтинівці 2 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, храм, крамницю і торговельний центр, 3 автівки; у Молочарці пошкоджено 3 приватні будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Різниківці. Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 213 людей, у тому числі 40 дітей.







