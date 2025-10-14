РУС
Сутки в Донецкой области: двое погибших и пятеро раненых, россияне обстреляли два района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего погибли люди, есть также раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 14 октября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Святогорске повреждено 5 домов. В Лимане ранен человек, повреждены админздание и склад. В Райгородке Николаевской громады повреждены 2 дома. В Славянске повреждено админздание. В Краматорске повреждены 2 дома и магазин. В Новом Кавказе Александровской громады повреждены 2 фермерских помещения. В Алексеево-Дружковке поврежден гараж. В Константиновке 2 человека погибли и 4 ранены, повреждены 10 многоэтажек, 2 частных дома, храм, магазин и торговый центр, 3 автомобиля; в Молочарке повреждены 3 частных дома.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов, еще 1 - в Резниковке. Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 213 человек, в том числе 40 детей.

армия РФ обстрел Донецкая область
