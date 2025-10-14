Понад 1,1 мільйона гривень незаконних виплат: колишньому посадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито колишнього тимчасово виконувача обов’язків начальника Військової академії на зловживанні службовим становищем.

За даними слідства, підозрюваний ‒ заступник начальника Військової академії, тимчасово виконуючи обов’язки керівника, діючи умисно та в інтересах іншої особи, забезпечив незаконне нарахування грошових виплат підлеглому військовослужбовцю, який тривалий час перебував поза межами служби, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попри достовірну інформацію про фактичну відсутність військовослужбовця, який у квітні 2022 року виїхав за межі державного кордону України та не повернувся, підозрюваний надавав підлеглим розпорядження щомісяця вносити його у табелі обліку робочого часу та здійснювати всі види грошового забезпечення ‒ премії, надбавки та додаткову винагороду. Щоб приховати незаконні дії, посадовець звільнив військовослужбовця з попередньої посади та призначив його на іншу, продовжуючи забезпечувати нарахування коштів.

Унаслідок таких дій, за період з квітня 2022 року по липень 2024 рік, військовослужбовцю було безпідставно нараховано понад 1,1 мільйона гривень, чим державі завдано збитків.

Полковнику повідомлено про підозру: суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.





Також дивіться: Поліція викрила групу шахраїв, які продавали фальшиві "БАДи" під виглядом держпрограми. ВІДЕО+ФОТОрепортаж