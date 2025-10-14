УКР
829 2

Понад 1,1 мільйона гривень незаконних виплат: колишньому посадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито колишнього тимчасово виконувача обов’язків начальника Військової академії на зловживанні службовим становищем.

За даними слідства, підозрюваний ‒ заступник начальника Військової академії, тимчасово виконуючи обов’язки керівника, діючи умисно та в інтересах іншої особи, забезпечив незаконне нарахування грошових виплат підлеглому військовослужбовцю, який тривалий час перебував поза межами служби, повідомляє Цензор.НЕТ.

Попри достовірну інформацію про фактичну відсутність військовослужбовця, який у квітні 2022 року виїхав за межі державного кордону України та не повернувся, підозрюваний надавав підлеглим розпорядження щомісяця вносити його у табелі обліку робочого часу та здійснювати всі види грошового забезпечення ‒ премії, надбавки та додаткову винагороду. Щоб приховати незаконні дії, посадовець звільнив військовослужбовця з попередньої посади та призначив його на іншу, продовжуючи забезпечувати нарахування коштів.

Унаслідок таких дій, за період з квітня 2022 року по липень 2024 рік, військовослужбовцю було безпідставно нараховано понад 1,1 мільйона гривень, чим державі завдано збитків.
Полковнику повідомлено про підозру: суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Одеса (5650) Одеська область (3558) Офіс Генпрокурора (3504) Одеський район (336)
..саджати за грати таких підарів!!! Усіх, хто краде за грати!!!
14.10.2025 15:45 Відповісти
Це ще раз говорить про те, що будь якому полковнику і майору безпідставно надане право нараховувати будь які кошти самим собі. Зараз іде тотальна недоплата солдату. В тотальна переплата всім офіцерам без винятку. Є такий наказ згідно якого чи то генерал чи полковник, чи майор, чи будь який штабіст не може отримувати більше як 50 к. Але на практиці всі офіцери самі собі ставлять по 100к. нібито приймають участь в операціях і як в штабі і як на землі. Бр на початку місяця складають одні, а в кінці на колінці переробляють як заманеться. І контролю жодного. Перевірки жодної. Солдату за те що зняв бронік штраф. А штабіст, що отримує ту саму сотку чи вдягає його взагалі. Ха ха ха.
14.10.2025 16:32 Відповісти
 
 